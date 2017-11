Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

55 mil beneficiários não pagam a ADSE

Subsistema não cobra quotas a quem tem pensões abaixo do salário mínimo.

Por Diana Ramos | 01:30

O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE quer pôr o Governo a pagar as contribuições dos 55 mil reformados que estão isentos de descontos por receberem abaixo do salário mínimo nacional. E quer avançar com o alargamento faseado do subsistema de saúde da Função Pública a mais funcionários no início de 2018.



Os dados constam no parecer do conselho geral e de supervisão ao plano de atividades da ADSE. O órgão, que integra sindicato, trabalhadores, Governo e aposentados, defende como medida para garantir a sustentabilidade da ADSE que o Executivo assegure os descontos de "55 mil beneficiários que não pagam contribuição devido a usufruírem de pensões inferiores ao salário mínimo nacional". O encargo é de 13 milhões de euros, sublinha o parecer.



O alargamento da ADSE a mais trabalhadores e cônjuges de atuais beneficiários não ficou fechado. Contudo, segundo o líder da Fesap, "está-se a estabelecer um consenso no sentido de que o alargamento possa ser feito de forma faseada".



Seriam abrangidos no imediato, diz José Abrãao, trabalhadores com vínculo público "que não se puderam inscrever", trabalhadores com contratos individuais de trabalho e os precários que pediram a vinculação.



Sobre a subida dos preços de consultas, Abraão diz que a Fesap é contra e que o Estado deverá poupar nos prestadores de serviços.



Função Pública paga mais 43 milhões de IRS

Em 2018 os funcionários públicos vão ganhar mais, mas também vão pagar mais 43 milhões de euros em IRS. As contas foram feitas pelo Conselho de Finanças Públicas (CFP) no relatório sobre a proposta de Orçamento de 2018, revelado ontem. O CSF diz também que as despesas com pessoal das Administrações Públicas previstas para 2018 (mais 71 milhões) estão calculadas "muito por baixo" e prevê que o ajustamento estrutural para 2018 seja de 0,3 pontos percentuais do PIB, abaixo dos 0,6 pontos recomendados por Bruxelas.





Centeno disputa lugar com mais 4

O ministro das Finanças português é um dos cinco candidatos a substituir Jeroen Dijsselbloem à frente do Eurogrupo. Mário Centeno está, segundo a ‘Bloomberg’, bem posicionado. Mas o francês Bruno Le Maire é o preferido. Ontem, Espanha admitiu que apoiará Mário Centeno se este avançar com a candidatura.