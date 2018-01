Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

70 mil militantes elegem novo líder do PSD

Partido escolhe novo presidente com Rio e Santana no boletim.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

O próximo candidato do PSD a primeiro-ministro é este sábado escolhido por 70 385 militantes sociais-democratas em todo o Pais. Rui Rio ou Santana Lopes: só um pode suceder a Passos Coelho.



O ex-autarca do Porto foi o primeiro a anunciar que estava na corrida ao lugar e traz consigo a ala dissidente do partido ao recolher apoios de figuras como Manuel Ferreira Leite, Mota Amaral ou Alberto João Jardim - críticos de Passos.



Já Santana Lopes chegou mais tarde e recolheu o apoio dos passistas Rui Machete, Hugo Soares, Luís Montenegro ou Miguel Relvas.



Hoje, as urnas estão abertas entre as 14 e as 20h. Passos Coelho, líder que está de saída, vota logo às 14h, em Lisboa.



Meia hora depois, no mesmo local, vota Pedro Santana Lopes. Rui Rio vota na distrital do PSD, no Porto, às 16h30. Os resultados devem ser conhecidos após as 23h, na sede do partido.



Rui Rio à frente de Santana Lopes na sondagem CM/Aximage

De acordo com a sondagem CM/Aximage revelada ontem, 69% dos inquiridos apontam Rio como favorito, contra 22,5% que preferem Santana.



Na luta com Costa, Rio será o melhor colocado: 33% preferem-no a Costa; 19% preferem Santana ao atual chefe de Governo.



Convite de Santana a Pacheco Pereira é "cúmulo da anedota"

Santana acusou ontem Pacheco Pereira de mentir ao dizer que foi convidado pelo candidato para criar um novo partido, em 2011. "Chegamos ao cúmulo da anedota", disse.



"Era como se o presidente da Coreia do Norte quisesse ir ao cinema com o presidente Trump."