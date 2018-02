Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

800 saídas dos Correios não são despedimentos

Francisco Lacerda recorre às “saídas naturais”, contratos a prazo e reformas antecipadas.

Por Raquel Oliveira | 01:30

Opresidente dos CTT, Francisco Lacerda, garantiu ontem aos deputados que a empresa não está "a fazer despedimentos". Porém, tendo em conta que o próprio gestor admite que, por razões naturais, saem da empresa 150 pessoas por ano, até 2020 terão de sair mais 350 funcionários para cumprir o corte anunciado de 800 postos.



O gestor foi ouvido ontem na Comissão de Economia, no âmbito de um requerimento do PS sobre o plano de reestruturação da empresa, que passa pelo encerramento de postos e pela dispensa de trabalhadores.



Francisco Lacerda admitiu aos deputados alguma "descoordenação" no início do ano, quando foi anunciado o encerramento de 22 lojas no País.

Quanto ao plano de dispensa de 800 dos 12 843 trabalhadores, o gestor espera que às "saídas naturais" se juntem contratos a prazo que não serão renovados e reformas antecipadas.



"Sinto a responsabilidade de cumprir o serviço universal e sinto a responsabilidade para que a empresa tenha condições para ser sustentável, para assegurar postos de trabalho como deve ser e remunerar adequadamente", concluiu Lacerda.



As saídas surgem numa altura em que o regulador, a Anacom, exige melhorias no serviço.



"Boa" qualidade

Francisco Lacerda garantiu ontem que a ambição da empresa "é ter boa qualidade... mas não a melhor qualidade do Mundo", esclareceu.



"Dinheiro aos acionistas"

Bruno Dias, do PCP, recordou que no ano em que tomou posse Lacerda fechou 125 postos. "Há um mandato claro: dar dinheiro aos acionistas", acusou.



Dividendos acima do lucro

"O senhor está a pôr a empresa no osso", disse o deputado bloquista Heitor de Sousa, a propósito do pagamento de dividendos acima dos lucros.