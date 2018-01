Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A promiscuidade com política acabou”

Paula Teixeira da Cruz acusa o Governo de “falhanço de Estado”.

Por Débora Carvalho | 01:30

"Pela primeira vez assistiu-se a um combate contra a promiscuidade dos negócios e da política. Joana Marques Vidal foi e é incómoda". É esta a reação de Paula Teixeira da Cruz, a ex-ministra da Justiça que escolheu a procuradora-geral para o cargo no governo de Passos Coelho.



Em declarações ao CM, Paula Teixeira da Cruz defendeu que o anúncio do Governo fragiliza não só Joana Marques Vidal como a Procuradoria-Geral da República. "A lei é clara. Não há proibição de renovação do mandato. O Governo é livre de escolher mas anunciar a 8 ou 10 meses o termo do mandato, e que a procuradora não terá o seu mandato renovado, é colocá-la quase numa posição de gestão", frisou, acrescentado que o momento "sensível da Justiça com processos muito complexos" é um fator preocupante.



O PSD trouxe ontem a polémica para o debate quinzenal e pediu esclarecimentos ao Executivo. O líder da bancada do PSD, Hugo Soares, considera que o Governo "pôs em causa a autonomia" de Joana Marques Vidal". E, sem referir diretamente o caso Sócrates, Hugo Soares referiu que "há um antes e um depois e que é a primeira vez que a Justiça demonstrou que não é diferente com os fracos e com os pequenos".



António Costa foi cauteloso nas palavras e disse que era "prematuro" falar sobre o tema: "o Governo ainda não apreciou nem aprofundou a posição sobre a matéria. O calendário impõe que essa decisão tenha de ser tomada em outubro. Nunca direi nada em público sobre o futuro da PGR. A ministra da Justiça deu a sua opinião, que era a sua opinião jurídica", rematou António Costa.



Marques Mendes diz que declarações são um "disparate"

Marques Mendes, antigo líder do PSD, considera que as declarações da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sobre o mandato da procuradora-geral da República são "um disparate".



O conselheiro de Marcelo Rebelo de Sousa recusou fazer mais comentários, remetendo mais declarações para o final da semana.



PORMENORES

Costa não cria caso

"Não vamos criar um caso onde ele não existe. A senhora ministra deu uma entrevista e respondeu de boa-fé. Mas é uma opinião jurídica, uma opinião pessoal. É difícil encontrar alguém que tenha respeitado mais a autonomia do MP do que eu próprio", repetiu António Costa.



PGR não comenta

O prazo do mandato de seis anos termina a 12 de outubro. A Procuradoria diz que a matéria é da competência do Presidente da República e do Governo, e que, por isso mesmo, a procuradora não se pronuncia.



Revisão Constitucional

O acordo de revisão constitucional de 1997 foi assinado pelos líderes parlamentares do PS, Jorge Lacão, e do PSD, Marques Mendes. Guterres, como primeiro-ministro, e Marcelo Rebelo de Sousa, como líder do PSD, estavam presentes.



Mandato sem limites

Nesse documento, lê-se que ambos os partidos "acordam na definição dos mandatos dos altos cargos de juiz do Tribunal Constitucional – 9 anos, não renováveis –, procurador-geral da República – 6 anos, sem limite de renovação –, presidente do Tribunal de Contas – 4 anos, sem limite de renovação."



Relações com Angola continuam em risco

As relações entre Portugal e Angola estão em risco, devido ao processo conhecido como ‘Fizz’, onde o Ministério Público acusa Manuel Vicente, ex-‘vice’ angolano, de corrupção ativa.



O antigo político deste país africano continua sem ser notificado da acusação - e do início do julgamento já marcado para o próximo dia 22, no Campus da Justiça - e o presidente de Angola já deu conta de que só aceita apreciar o processo no seu país e nunca extraditará Vicente para ser julgado em Portugal.



Em causa está também a imunidade que Angola diz que o ex-governante beneficia, impedindo então a emissão de mandados de detenção internacionais.



Também António Costa mostrou dúvidas sobre a posição da Justiça portuguesa. Pediu ele próprio um parecer ao Conselho Consultivo do Ministério Público que já foi proferido há mais de um mês, mas que o chefe do governo se recusa a promulgar. Enquanto não o fizer, o teor do mesmo não pode ser conhecido.



No meio de toda esta ‘guerra’ poderá haver milhares de portugueses com os vistos de residência e de trabalho a não serem concedidos ou renovados. Angola não deixou espaço para dúvidas. Diz que não aceitará a ‘ofensa’ e que cabe a Portugal um ‘gesto’ de boa vontade.