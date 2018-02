Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo só à esquerda para o investimento

Catarina Martins diz que negociação deve ser com parceiros do Governo e afasta PSD.

Por Beatriz Ferreira e Francisco Gomes | 08:51

O Bloco de Esquerda dispensa sentar-se à mesa das negociações com o PSD. Na abertura das jornadas parlamentares dos bloquistas, Catarina Martins foi perentória: "o Bloco não sente qualquer necessidade de dialogar" com os sociais-democratas em matérias como o investimento público. A discussão, defende, só pode ser feita "à esquerda".



"Se um acordo à esquerda permitiu uma recuperação de salários e pensões, algum crescimento económico e criação de emprego, também só um acordo que seja com a esquerda pode permitir opções de investimento público que combatam os problemas estruturais da economia portuguesa", como o endividamento externo ou as assimetrias do território, frisou.



O investimento público – nomeadamente na ferrovia – foi outro tema central do discurso de abertura das jornadas parlamentares, nas Caldas da Rainha. Catarina Martins prometeu bater o pé nas negociações com o Governo para o próximo Orçamento no que toca ao investimento e à lei laboral.



"Não há OE sem investimento público. O Bloco cá estará para o debate", defendeu, acrescentando "esperar que se possa fazer mais".



O ‘aviso’ a António Costa e a ‘nega’ ao diálogo com o PSD acontecem após o primeiro-ministro ter anunciado como prioridade debater com os partidos o dossiê do próximo quadro comunitário de apoio.