Afinal, Durão fez lóbi pelo Goldman Sachs

Vice-presidente da Comissão Europeia reuniu-se com o ex-governante em outubro.

Por Beatriz Ferreira e Miguel Balança | 08:59

O ex-presidente da Comissão Europeia, José Durão Barroso, fez lóbi pelo Goldman Sachs em Bruxelas, apesar de ter garantido que não o faria, depois de assumir o cargo no banco norte-americano.



A reunião consta do registo público de Bruxelas, mas o nome de Durão Barroso foi omitido, havendo só uma referência ao banco norte-americano. Foi o atual vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, quem confirmou ter-se reunido, em outubro passado, com Barroso, numa carta enviada ao Corporate Europe Observatory - organização que visa expor os efeitos políticos do lóbi. O encontro, solicitado pelo antigo primeiro-ministro na qualidade de presidente não executivo do Goldman Sachs, tinha como objetivo discutir "temas relacionados com comércio e defesa".



"O senhor Barroso e eu fomos os únicos participantes neste encontro", escreveu Katainen, adiantando que não há documentos sobre a reunião.



"Não costumo tirar notas nas reuniões e também não o fiz nesta", acrescentou. "Quando bebo uma cerveja privada com amigos, não tiro apontamentos", afirmou o vice-presidente da Comissão ao ‘EU Observer’.



Já o porta-voz de Bruxelas garantiu que "o vice-presidente Katainen aceitou o encontro e seguiu religiosamente os parâmetros de legalidade aplicáveis" e frisou que a reunião ocorreu 36 meses após a saída de Barroso.