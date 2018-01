Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo vai mesmo testemunhar sobre o ex-advogado de Manuel Vicente

Paulo Blanco pediu reavaliação da resposta do Palácio de Belém e o Presidente vai depor.

20:26

Três dias depois de o Palácio de Belém ter comunicado ao Tribunal de Lisboa que Marcelo Rebelo de Sousa "não tinha conhecimento" dos factos a que foi chamado a depor por um dos arguidos da Operação Fizz, afinal Marcelo vai mesmo depor como testemunha de Paulo Amaral Blanco.



O ex-advogado do ministro angolano Manuel Vicente é acusado de ter sido o veículo para corromper o procurador Orlando Figueira. Este é acusado de ter recebido dinheiro do político angolano para aarquivar processos que corriam em Portugal contra si.



Paulo Amaral Blanco arrolou Marcelo Rebelo de Sousa como sua testemunha abonatória e o Tribunal de Lisboa fez chegar a Belém sete perguntas sobre as relações profissionais e pessoais que o jurista e o político mantiveram ao longo de vários anos, desde os tempos da vereação na Câmara de Lisboa à Faculdade de Direito.



O tribunal recebeu uma carta da Casa Civil de Belém em que se dizia que o Presidente da República "não tinha conhecimento" da matéria em causa. Paulo Amaral Blanco não se conformou. Disse que "obviamente conhece Marcelo há muito tempo" e exigiu que fosse esclarecido se as perguntas tinham mesmo chegado ao Presidente.



O que, de facto, parece não ter acontecido. Porque o Presidente vai mesmo depor, por escrito, como testemunha abonatória.