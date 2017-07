Almeida Henriques recandidata-se à câmara de Viseu

Iniciativa tem o slogan #viseufazbem e contou com a participação especial de Luís Marques Mendes.

Por Tiago Virgílio Pereira | 21:33

Almeida Henriques apresentou esta sexta-feira formalmente a recandidatura a presidente da câmara de Viseu.

Depois de quatro anos à frente da autarquia viseense pelo PSD a aposta passa pela continuidade da estratégia "Viseu Primeiro".

A iniciativa com o slogan #viseufazbem contou com a participação especial de Luís Marques Mendes, assim como do Mandatário da Candidatura de Almeida Henriques, António Vidal, e dos presidentes das estruturas concelhias e distritais do PSD de Viseu, Joaquim Seixas e Pedro Alves.