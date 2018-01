Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ano foi uma “montanha russa”, admite Marcelo

Três momentos em que teve de “exercer a autoridade”: CGD, incêndios e financiamento.

Por Diana Ramos | 01:30

O Presidente da República fez o balanço dos dois anos de eleição numa aula com alunos da Escola Secundária de Camarate, Loures. E foi perante os adolescentes que admitiu que o último ano quase pareceu "uma montanha-russa" e exemplificou os três momentos em que teve de "exercer a autoridade": a CGD, os incêndios e as alterações ao financiamento partidário.



"São situações extremas, se virem bem, porque o Presidente tem de ser muito cumpridor em relação aos seus poderes", explicou durante uma aula improvisada. Sobre o "problema com a CGD", explicou, "havia gente de mais que estava a descolar dos que tinham de decidir", justificou.



Já quanto aos incêndios disse que "havia riscos de descolagem excessiva entre o que estava na cabeça das pessoas e a imagem que faziam sobre o poder". No caso do financiamento partidário, sublinhou, "já se debatia tudo e ninguém percebia o que estava a ser debatido", o que "começava a ser perigoso".



Por isso, admitiu, "a vida política portuguesa, no último ano, parece uma montanha-russa de coisas boas e menos boas". E quando foi questionado sobre que imagem gostaria de deixar às gerações vindouras, Marcelo foi taxativo: "Ter sido um bom pai e um bom avô."



"Espero que não aconteçam mais tragédias"

Ao fim do dia, o Chefe de Estado visitou três vítimas do incêndio de Vila Nova da Rainha nos hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, em Lisboa.



"Espero que não aconteçam mais tragédias nem até ao fim do mandato do Governo nem durante o Governo que sair das eleições de 2019, até ao fim do meu mandato", disse.



"Dispensa-se o lado da descida da montanha-russa. Os picos podem continuar", concluiu.