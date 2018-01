Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigos governantes de Sócrates acusados

José Conde Rodrigues é acusado de gastar cerca de 14 mil euros do cartão de crédito do ministério em livros.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 01:30

Os antigos secretários de Estado da Administração Interna e da Defesa do Executivo de José Sócrates, José Conde Rodrigues e José Magalhães, foram acusados pelo Ministério Público do crime de peculato. Em causa, o alegado uso pessoal do cartão de crédito do Governo.



Segundo a acusação a que o CM teve acesso, Conde Rodrigues, antigo secretário de Estado adjunto da Administração Interna, gastou cerca de 14 mil euros do cartão de crédito do Ministério da Justiça em livros e revistas (729 publicações). A despesa mais elevada - 360 euros - ocorreu em maio de 2008. O plafond do cartão do Estado variou entre 4 mil e 7 mil euros.



José Magalhães, antigo secretário de Estado da Justiça, é acusado pelo Departamento de Investigação e Ação de Lisboa de ter gastado 400 euros do cartão de crédito em proveito próprio. Ao todo, comprou 25 livros e revistas que nunca chegou a devolver ao Ministério. "Aproveitando o exercício de funções, benefícios e regalias que as mesmas lhes concediam, decidiram utilizar os cartões de crédito que lhes foram atribuídos para fins públicos em benefício próprio", lê-se na acusação.



O caso teve origem em 2012 numa queixa apresentada pela Associação Sindical de Juízes Portugueses. Durante a investigação, foram analisados os cartões de crédito dos vários membros do Governo, desde 2007 e até 2013. Sobre esta polémica, José Sócrates negava em 2014 o uso do cartão de crédito do Estado em serviço.

O Ministério Público pede ainda uma indemnização civil no valor que foi apurado.