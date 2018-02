Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Capucho aconselha Rio a democratizar e tornar PSD "mais transparente"

"Tem que democratizar o partido, para lhe dar maior transparência", aconselhou.

Por Lusa | 17:28

O ex-secretário-geral do PSD António Capucho aconselhou esta segunda-feira o novo presidente, Rui Rio, a democratizar o partido e dar-lhe mais transparência, impedindo, por exemplo, o pagamento de quotas por terceiros.



"Tem que democratizar o partido, para lhe dar maior transparência", aconselhou, em declarações à agência Lusa, o também antigo vice-presidente que vai regressar ao partido cinco anos depois de ter sido suspenso, na sequência da eleição de Rui Rio para a liderança dos sociais-democratas.



Para António Capucho, "é preciso acabar com situações desagradáveis que são do domínio público", como a possibilidade de pagamento das quotas dos militantes "por terceiros" ou ainda que possam "residir na mesma casa" vários militantes "quando isso não corresponde à realidade".



Depois, afirmou ainda ser necessário "redinamizar as bases", junto das concelhias e das distritais, criando "motivos de interesse para que os militantes participem" na vida partidária.



António Capucho disse já ter falado sobre este assunto com Rui Rio quando, há dois anos, conversou com o ex-autarca do Porto sobre a estratégia de então do partido, liderado por Pedro Passos Coelho.



Em 1996, Rui Rio, enquanto secretário-geral do PSD, quando o partido era liderado por Marcelo Rebelo de Sousa, lançou um processo de refiliação, que esteve na origem de duras divergências com as estruturas, as distritais, o chamado "aparelho" do partido.