António Costa afirma que reforma florestal tem de avançar já

Primeiro-ministro diz que “o tempo esgotou-se” mas quer evitar mais tragédias.

Por Diana Ramos e Sofia Piçarra | 19.12.17

O primeiro-ministro voltou a frisar que "o tempo esgotou-se" e que é preciso avançar já na reforma da floresta, a par da revitalização do Interior do País.



"O tempo esgotou-se", disse António Costa na condecoração do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR. "É necessário fazer na floresta o que há 11 anos foi feito na Proteção Civil", disse, lembrando que "a reforma da floresta não produz efeitos no imediato".



"E ao mesmo tempo em que é necessário trabalhar no que é preciso a médio e longo prazo de ordenamento da floresta, não podemos deixar de fazer o que é necessário para que os próximos anos não permitam a repetição da tragédia de 2017."



Dos 12 diplomas que constituem a reforma das florestas, onze estão em vigor. O sistema de informação cadastral avançou com mudanças face à proposta inicial do Executivo, estando a ser feito numa só zona-piloto.



A realização do cadastro terá o prazo de um ano, sendo depois entregue um relatório à Assembleia, que determinará os moldes da extensão ao resto do território.



Esse elemento é essencial para que o banco de terras avance – com o Governo a usar um mecanismo legal que lhe permite tomar posse dos terrenos sem dono –, pois o PCP chumbou a proposta inicial.