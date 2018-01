Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa chama todos para reflorestar

Primeiro-ministro quer comunidades envolvidas no “esforço de reflorestação”.

Por Isabel Jordão | 01:30

A reflorestação do Pinhal de Leiria vai ser feita com recurso a várias espécies. O Governo quer evitar uma mata só composta por pinheiros e, ontem, o primeiro-ministro deu o exemplo com a plantação de sobreiros junto à escola Loureiro Botas, em Vieira de Leiria (Marinha Grande).



António Costa presidiu à apresentação da ‘Estratégia de Recuperação do Pinhal do Rei’ e aproveitou para fazer um balanço do que está a ser feito para "ajudar a reconstruir as vidas" que foram afetadas pelos incêndios florestais do ano passado.



No que diz respeito aos "apoios de emergência", Costa revelou que foram entregues 46 milhões de euros em apoios aos agricultores e 26 milhões a empresários. O governante confirmou ainda que "estão a ser pagas as primeiras indemnizações relativas à perda irreparável de vidas" e reconstruídas as casas de primeira habitação que os incêndios destruíram.



O chefe do Governo visitou parte da área ardida do Pinhal de Leiria e acompanhou os trabalhos de corte de madeira ardida, que se vão prolongar por um ano e meio, enquanto a reflorestação se irá prolongar por cinco anos.



António Costa explicou que a reflorestação vai ser feita "convocando a comunidade local", através do observatório local, ontem criado, e que integra várias entidades e personalidades marinhenses, para que "exista participação no esforço de reflorestação". Outro objetivo é o envolvimento da "comunidade científica", através da comissão científica também criada, para se aproveitar a "oportunidade de ao fazer, fazer diferente".



"Temos de ter maior presença" na floresta, afirmou Costa, defendendo "a diversidade" das espécies. "Não quer dizer que o pinhal não vá ser pinhal. Mas para termos um bom pinhal, resistente ao fogo, é preciso que este pinhal não seja só de pinheiro e tenha a boa composição e o bom ordenamento que ajude à sua resistência".



Madeira das matas nacionais vale 35 milhões de euros

Os incêndios de 15 de outubro destruíram 18 568 hectares das sete matas nacionais, entre a Marinha Grande e Vagos. A madeira ardida está calculada em 1,7 milhões de metros cúbicos (m3), cujo valor médio ronda os 35 milhões de euros, disse o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.



A madeira de melhor qualidade (1 milhão de m3) vai para as serrações, enquanto a restante será triturada. No Pinhal de Leiria há 530 mil m3 de madeira ardida de boa qualidade e 140 m3 para trituração.



SAIBA MAIS

11 021

O Pinhal de Leiria tem uma área de 11 021 hectares, que correspondem a dois terços do concelho da Marinha Grande. Foi mandado plantar pelo rei D. Dinis, para proteger o território das areias sopradas pelo mar.



Arderam 9476 hectares

No incêndio de 15 de outubro, ardeu 86 por cento, o equivalente a 9476 hectares.



Mão criminosa

O incêndio teve "mão criminosa", disse ontem fonte da PJ de Leiria, adiantando que a investigação ainda não terminou.