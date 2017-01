António Costa diz que é "uma honra voltar à terra" do pai

Sem Flores Nem Coroas", durante um evento oficial, bem como inaugurar um centro de aprendizagem da língua portuguesa em Panaji.

Com esta distinção, as autoridades da Índia pretendem destacar o facto de António Costa ser o primeiro chefe de um Governo com origem indiana nos países da União Europeia.Após passar por Deli e Bangolore, António Costa voltará ao fim de 20 anos a Goa na próxima quarta-feira, onde terá no dia seguinte encontros privados com membros da sua família em Margão."Nestes últimos 20 anos tenho sobretudo feito viagens oficiais, mas não se tinha ainda proporcionado uma visita à Índia. Acho que é importante aproveitar esses laços para criarmos as bases das relações do futuro no século XXI", declarou o líder do executivo português, que, além do passaporte nacional, tem um outro atribuído a elementos da diáspora indiana no mundo.Costa contou ainda que, juntamente com o seu irmão, o jornalista Ricardo Costa, tem ainda parte de uma propriedade em Margão, no Estado de Goa, e que possui como familiares mais chegados uma tia e uma prima direita."O meu pai fez toda a sua formação e juventude em Goa. Cada um seguiu depois o seu caminho. O meu tio, irmão do meu pai, regressou a Goa. No entanto, mas o meu pai permaneceu Portugal, o que fez com que nós crescêssemos em Portugal", acrescentou.António Costa vai, ainda aproveitar a viagem para lançar a tradução da peça do pai, "