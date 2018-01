António Costa visita Eslovénia

Próxima presidência portuguesa da UE estará em agenda.

Por Lusa | 06:12

O primeiro-ministro, António Costa, realiza esta quarta-feira uma visita oficial à Eslovénia, que servirá também para começar a preparar a próxima presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, partilhada em trio com eslovenos e alemães.



Naquela que é a sua primeira deslocação a esta antiga República da Jugoslávia, António Costa manterá encontros em Ljubljana com as principais figuras do Estado esloveno, sendo recebido, em reuniões separadas, pelo primeiro-ministro, Miro Cera, pelo presidente da Assembleia Nacional, Milan Brglez, e pelo Presidente da República, Borut Pahor.



De acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro, em agenda estão o estreitamento das relações bilaterais entre Portugal e Eslovénia e "a concertação de posições no quadro da União Europeia", devendo também esta visita servir para começar a preparar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021.



Portugal assumirá dentro de três anos a sua quarta presidência rotativa da UE, pela segunda vez no sistema de trios -- os Estados-membros que exercem a presidência do Conselho da União trabalham desde há alguns anos em estreita cooperação em grupos de três, em semestres consecutivos -, tal com aconteceu em 2017/18, com Alemanha e Eslovénia, numa presidência marcada pela assinatura do Tratado de Lisboa.