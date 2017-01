Ao minuto: Acompanhe as cerimónias fúnebres de Mário Soares

Dois dias depois da morte de Mário Soares, as cerimónias fúnebres de Estado do antigo Presidente da República iniciam-se esta segunda-feira com o cortejo que levará o corpo para o Mosteiro dos Jerónimos, onde permanecerá até terça-feira.



10h40 - O cortejo fúnebre de Mário Soares começou uns minutos mais tarde que o previsto e já avança em direção ao primeiro ponto de passagem: a casa do antigo Presidente da República, no Campo Grande.



10h44 -

Algumas dezenas de pessoas estão concentradas em frente à porta da residência do antigo Presidente Mário Soares, no Campo Grande, em Lisboa, para lhe prestarem uma última homenagem.

Com o aproximar da chegada da urna, prevista para cerca das 11h00, vai-se avolumando o número de populares que se querem despedir do antigo presidente da República e primeiro-ministro, algumas das quais vão deixando flores à porta da casa onde residiu.

Esta casa fica na rua Dr. João Soares, o pai de Mário Soares, educador e ministro da República, que faleceu precisamente com a mesma idade de 92 anos.

(Em Atualização)

