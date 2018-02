Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apenas 35 deputados votaram em Negrão

Substituto de Hugo Soares à frente do grupo parlamentar social-democrata recolheu 39,7% dos votos.

Por João Maltez | 01:30

Dos 89 deputados do PSD, apenas 35 escolheram Fernando Negrão para líder do grupo parlamentar. O único candidato a substituir Hugo Soares à frente da bancada social-democrata conseguiu recolher apenas 39,7% dos votos na eleição realizada ontem, mas logo após o escrutínio assegurou que tem "condições para assumir a responsabilidade" que o cargo de líder parlamentar exige.



Além dos 35 votos favoráveis a Negrão, foram ainda apurados 32 em branco e 21 nulos: apenas 88 parlamentares ‘laranja’ depositaram o boletim na urna eleitoral. Pedro Pinto, homem próximo de Santana Lopes, já antes tinha anunciado que se iria abster.



Depois de ter comunicado aos jornalistas que vai assumir funções, Fernando Negrão considerou que os votos em branco "podem ser entendidos como um benefício da dúvida". Esse aspeto, referiu, foi uma das razões para aceitar a condução no cargo, apesar de os números pouco expressivos que obteve. Outro motivo invocado prende-se com o facto de, como afirmou, ninguém ter tido "a coragem" de avançar com uma candidatura alternativa.



Negrão não deixou ainda de chamar à atenção para o facto de pessoas que aceitaram integrar a sua lista terem votado nulo ou em branco. "Há duas pessoas que, no plano ético, é perfeitamente condenável a sua atitude. Há um problema neste grupo parlamentar", disse.



O novo líder admitiu aos jornalistas que nem todas as pessoas da sua lista terão votado na direção. Em causa estavam 35 nomes, mas alguns parlamentares que não eram candidatos, como Feliciano Barreiras Duarte ou António Topa, terão votado em Negrão. Este, revelou também que já falou com Rio e que recebeu o seu apoio institucional.



Hugo Soares, o antecessor de Negrão na bancada tinha sido eleito em julho de 2017 com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 em branco e um nulo.



Marcelo desvaloriza divisão no PSD

O Presidente da República e o novo líder do PSD, Rui Rio, reúnem-se na segunda-feira à hora de almoço. É o segundo encontro entre os dois desde o congresso social-democrata. Ontem, no encerramento da visita a S. Tomé, Marcelo desvalorizou a divisão interna do PSD.



"Em política e em democracia há o acessório. E quando se tem distanciamento histórico e geográfico percebe–se o que é acessório", concluiu.