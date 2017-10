Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aprovado requerimento do PSD para audição da ministra do Mar sobre sardinha

Ana Paula Vitorino diz que será proibido pescar em "áreas importantes para a reprodução da espécie".

Por Lusa | 17:08

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a audição da ministra do Mar no âmbito de um requerimento do PSD, na sequência de uma recomendação internacional para a suspensão da pesca da sardinha em 2018.



O deputado do PSD Cristóvão Norte destacou que é importante perceber se o Governo tem estado atento à matéria e se já fez as diligências necessárias junto da Comissão Europeia e do Governo espanhol.



A deputada do PS Rosa Maria Albernaz referiu que "está em jogo" a vida das comunidades piscatórias e acrescentou que o partido está, igualmente, preocupado com a indústria conserveira, o comércio de pescado e o turismo.



A comissão vai proceder ao contacto com a respetiva ministra e, posteriormente, será agendada uma data para a audição.



No dia 20 de outubro, o Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES) recomendou a suspensão da pesca da sardinha, em Portugal e Espanha, em 2018.



Porém, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, adiantou, na altura, que o Governo ia propor que os limites de captura se fixassem entre 13,5 e 14 mil toneladas.



Ana Paula Vitorino disse ainda que tem que ser garantido um ponto de equilíbrio entre a sustentabilidade do 'stock' e das comunidades piscatórias e acrescentou que foi estabelecido um pacote de medidas, no qual se encontra o Projeto Sardinha 2020, de modo a acatar as recomendações do ICES.



Já hoje, a ministra disse à Lusa que a pesca da sardinha será proibida em zonas da região Centro e Norte, por serem "áreas importantes para a reprodução da espécie", estando a decorrer reuniões com as comunidades piscatórias para, juntamente com o IPMA, delimitar essas zonas.