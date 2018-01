Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arguido da Operação Fizz pediu que Marcelo fosse sua testemunha

Paulo Amaral Blanco disse conhecer Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente não respondeu a sete perguntas.

20:28

Paulo Amaral Blanco, um dos arguidos do processo da Operação Fizz - em que Mário Vicente, antigo vice-presidente de Angola é acusado de corromper um magistrado português - arrolou Marcelo Rebelo de Sousa como sua testemunha.



Os juízes perguntaram então a Marcelo se este conhecia Paulo Amaral Blanco, com tem teria trabalhado nos tempos em que foi vereador na Câmara Municpal de Lisboa. A resposta chegou ao tribunal pela a Casa Civil da Presidência. Na mensagem, o Presidente declara "não ter conhecimento dos factos" em questão.



Segundo a TVI, o advogado, que é arguido no processo sob a acusação de lavagem de dinheiro, repetiu em tribunal que conhecia pessoalmente o Presidente da República e duvidava de que as perguntas teriam chegado a Belém.



O Palácio de Belém confirma à TVI que Marcelo Rebelo de Sousa terá recebido sete perguntas por escrito sobre o caso, mas que não terá respondido.



Amaral Blanco representou Manuel Vicente e está envolvido no processo em que o procurador Orlando Guerra é acusado de receber pagamento para arquivar processos relativos ao político angolano. Acabou por ser também constituído arguido, durante a investigação.