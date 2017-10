Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ator Jorge Corrula diz que o voto é mais importante que "a p* da praia"

"Levantem o o c* dos sofás!" grita o ator num vídeo publicado no Facebook.

Por J.C.M. | 01.10.17

O ator Jorge Corrula publicou este domingo uma mensagem no Facebook a dizer que a abstenção lhe "dá urticária". E acompanhou o texto com um vídeo em que aparece a conduzir e a exortar os portugueses a votarem de uma forma muito incisiva.





Corrula começa por recordar que 47% dos eleitores não votaram nas autárquicas de 2013. Depois, o tom sobe e a Corrula solta uma série de impropérios. "Vão votar, nem que seja em branco, chegam lá e votam nulo, sues preguiçosos de m*, levantem os c* dos sofás, deixem a m* do futebol, larguem a p* da praia, mas votem! ... a sério, não merecem nada".



O vídeo já foi visualizado 11 mil vezes e multiplicam-se as partilhas nas redes sociais.