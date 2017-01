Aumenta riqueza em cinco vezes

O que achou desta notícia?







O património de Vítor Sousa, ex-gestor dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) acusado de corrupção e administração danosa, subiu dos 96 mil para 508 mil euros entre 2011 e 2014. Só no ano de 2014, a fortuna do ex-vice de Mesquita Machado e candidato derrotado do PS à Câmara de Braga cresceu 220 mil euros. O Tribunal de Braga já decretou o arresto de bens no valor de 452 mil euros, para garantir que Vítor Sousa devolve ao Estado os 226 mil euros resultantes da atividade criminosa de que está agora formalmente acusado.No despacho de acusação, o Ministério Público defende que o antigo braço-direito de Mesquita Machado escondeu que era proprietário de dois prédios quando em fevereiro do ano passado foi ouvido em tribunal. No pedido de arresto, a procuradora refere que os dois imóveis - um em Nogueiró e outro em Gualtar - passaram para o nome da ex-mulher de Vítor Sousa dez dias após este ter sido detido pela PJ de Braga, apesar de o ex-gestor dos TUB estar divorciado desde abril de 2014. "Pode indiciar uma manobra destinada a salvaguardar o património familiar proveniente da prática de atos ilícitos criminais, de modo a colocá-lo fora do alcance da Justiça", refere a procuradora no documento.Vítor Sousa foi ainda apanhado a "enganar" o tribunal quanto à sua morada, já que, quando interrogado pelo juiz, deu como local de residência uma casa em Fraião, mas no seu Cartão de Cidadão constava a morada da casa onde vivem a mulher e os dois filhos, em Gualtar. Em abril do ano passado, quando já era arguido, alterou a morada do documento de identificação, mas não deu conhecimento do novo endereço ao tribunal.