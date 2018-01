Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aumentos de 0,90 euros revoltam sindicatos

Primeiras posições passam a receber 583,58 euros.

Por Raquel Oliveira | 08:43

Os funcionários públicos a receber o salário mínimo poderão vir a ser aumentados em apenas 0,90 euros por mês, no âmbito das progressões da carreira em vigor, contrariando o que foi negociado com os sindicatos, denunciou esta segunda-feira a Frente Comum.



O Governo está a orientar os serviços para que fixem em 583,58 euros o ordenado dos funcionários públicos que recebem o salário mínimo e integram as posições 1 e 2 da Tabela Remuneratória Única (TRU), o que "viola grosseiramente os direitos dos trabalhadores", denunciou esta segunda-feira o sindicato liderado por Ana Avoila.



Segundo a Frente Comum, aqueles trabalhadores com dez pontos têm de ser integrados na 4ª posição com um salário de 635,07 euros. O sindicato recorda o compromisso assumido pela secretária de Estado da Administração e Emprego Público de que o descongelamento mínimo seria de 28 euros.



São cerca de 20 mil os funcionários públicos que recebem o salário mínimo, entre os quais os assistentes operacionais. A diferença entre as duas posições da tabela , que correspondem à base da carreira da Função Pública, esbateu-se com a subida do salário mínimo nacional- para 530 euros em 2016 e 557 euros em 2017. Este ano foi de novo aumentado para os 580 euros. A Frente Comum promete tudo fazer "para que seja reposta a legalidade".