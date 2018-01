Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Azeredo Lopes quer trazer para a esfera pública política de Defesa

Para o ministro da Defesa Nacional, "é incontornável a urgência de informar".

Por Lusa | 19:31

O ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, considerou esta quarta-feira essencial "submeter à luminosidade da esfera pública" os objetivos e os contornos da política de Defesa, principalmente junto dos jovens para que sejam cidadãos "comprometidos, críticos e esclarecidos".



O ministro da Defesa Nacional participou esta quarta-feira na tomada de posse dos órgãos sociais para o triénio 2017/2018 da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, cujo novo presidente da direção é João Franco e o presidente da Assembleia Geral é António Tavares.



"Por imperativo democrático, acreditamos ser essencial submeter à luminosidade da esfera pública os objetivos, os contornos e o alcance da política de Defesa Nacional", afirmou Azeredo Lopes, que sublinhou o compromisso de proximidade do Governo sobre esta temática.



Na opinião do ministro da Defesa Nacional, "é incontornável a urgência de informar" sobre estes objetivos "muito especialmente os jovens, que queremos cidadãos comprometidos, críticos e esclarecidos".



"Queremos responder, queremos prestar contas, no exercício de uma 'accountability' que tanto vincula quem tem o privilégio e a legitimidade de exercer o poder público. Para alcançar objetivo, continuamos a contar com o contributo, assinalável, dos Auditores do Curso de Defesa Nacional", enfatizou, considerando que estes têm "o papel de embaixadores do pensamento estratégico nacional para uma Defesa do século XXI".



De acordo com João Franco temas como o terrorismo, as migrações, as alterações climáticas, a escassez de água e a evolução das tecnológicas serão objeto de estudos, debates e encontros ao longo do mandato dos novos órgãos sociais da associação, sobre a qual destacou a sua independência.



A Associação dos Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, de acordo com a página da instituição, é uma associação de fins não lucrativos e caráter apartidário cujos objetivos e atividades se baseiam no conceito global de Defesa Nacional.



Entre os objetivos estão a preservação e projeção de os valores culturais que contribuam para o reforço da identidade nacional e a participação ativam na definição e difusão de conceitos doutrinários.