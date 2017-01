Bandeira da urna de Soares foi trocada

O que achou desta notícia?







A urna de Mário Soares foi hoje apresentada aos milhares de pessoas que acorreram ao Mosteiro dos Jerónimos com a bandeira nacional correta. Esta segunda-feira, durante o cortejo que levou a urna do antigo presidente desde a sua casa no Campo Grande até Belém, a urna esteve coberta por uma bandeira que não corresponde ao símblo nacional.A diferença está nos castelos da bandeira, que apareciam com uma porta aberta (ou sem porta) e com as três torres sem qualquer ornamento. Esta terça-feira, a bandeira que cobre a urna do antigo Presidente da República já tem os castelos da versão oficial.