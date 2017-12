Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE apela ao Governo que lance concursos para obras necessárias nas prisões

Catarina Martins recordou que Portugal já teve avisos internacionais sobre as condições deploráveis destes equipamentos.

Por Lusa | 19.12.17

A coordenadora do BE, Catarina Martins, apelou esta terça-feira ao Ministério da Justiça para que em 2018 lance os concursos das obras necessárias nos estabelecimentos prisionais, recordando que Portugal já teve avisos internacionais sobre as condições deploráveis destes equipamentos.



Catarina Martins, acompanhada pelo deputado bloquista José Manuel Pureza, visitou esta terça-feira de manhã o Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Sintra, tendo no final revelado que o partido tem recebido "um pouco de todo o país" cartas acerca das condições das prisões como o frio que se sente nos edifícios e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde.



Recordando que "por proposta do BE foi feito um levantamento das condições dos estabelecimentos prisionais e um plano para as obras necessárias", a coordenadora bloquista manifestou "muita preocupação" pelo facto de, no Orçamento do Estado para 2018, ter "sido chumbado o lançamento de concursos para que as obras possam ser efetivadas e também para contratar mais técnicos para trabalharem nos estabelecimentos prisionais".



"O que nós queremos é que, não tendo impacto orçamental lançar os concursos, pelo menos os concursos sejam lançados. Não é preciso o Orçamento do Estado para o fazer, o Ministério da Justiça pode fazer e deve-o fazer", apelou.



O plano que existe, explicou Catarina Martins, "é para resolver um problema identificado em Portugal e internacionalmente", recordando que "Portugal já teve avisos internacionais sobre as condições deploráveis de muitos dos seus estabelecimentos prisionais".



"Há um plano a 10 anos para suprir essas falhas, mas se nós não começamos a lançar os concursos, nem daqui a 10 anos o problema está resolvido. Aquilo a que nós apelamos é que pelo menos o lançamento dos concursos, que não tem impacto orçamental, seja feito durante 2018, para em 2019 estarmos em condições de termos as intervenções necessárias", reiterou.



A coordenadora do BE sabe "que estes temas são complicados porque as pessoas pensam muitas vezes que quem está num estabelecimento prisional, se está, é porque deve estar".



"Mas uma democracia que se leva a sério é uma democracia que sabe que a pena que limita a liberdade das pessoas não é a pena que atenta contra os direitos humanos", sublinhou.



Este é um tema, que para o BE, "tem que começar a ser discutido".



"Pela nossa parte mantemos o compromisso para podermos seguir normas básicas de respeito dos direitos humanos que passam não só pelas condições físicas dos estabelecimentos prisionais, mas também pela necessidade de contratação de mais trabalhadores, nomeadamente técnicos de reinserção social", garantiu.