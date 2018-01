Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE questiona Governo sobre enfermeiros que limpam instalações em Tondela

Partido salienta que tais tarefas "claramente extravasam" as funções destes profissionais de saúde.

Por Lusa | 19:28

O Bloco de Esquerda pediu esclarecimentos ao Governo sobre a situação na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Campo - Caramulo, em Tondela, onde os enfermeiros são alegadamente pressionados a limpar instalações, foi esta quinta-feira anunciado.



Numa nota divulgada pelo BE de Viseu, o partido salienta que tais tarefas "claramente extravasam" as funções destes profissionais de saúde.



Através de uma pergunta ao Ministério da Saúde, apresentada na Assembleia da República, os deputados do BE Moisés Ferreira e Jorge Falcato pretendem "confirmar a veracidade destas informações, bem como aferir quantos assistentes operacionais exercem funções nesta UCSP" e no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Dão - Lafões.



"O ACES Dão -- Lafões, designadamente a UCSP de Campo -- Caramulo, em Tondela, solicitou aos profissionais de enfermagem o desempenho de funções referentes aos assistentes operacionais?", questionam.



O Bloco de Esquerda quer ainda saber quantos enfermeiros ou enfermeiras "exercem funções" naquele agrupamento, bem como "a sua situação contratual".



"Atendendo aos serviços prestados, quantos/as enfermeiros/as deveriam exercer funções neste ACES?", perguntam Moisés Ferreira e Jorge Falcato.



Por outro lado, deputados bloquistas interpelam o Ministério da Saúde quanto ao número de assistentes operacionais que exercem atualmente funções no ACES Dão -- Lafões e pretendem saber "a sua situação contratual".



Na terça-feira, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses criticou em comunicado que os enfermeiros da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Campo -- Caramulo estejam alegadamente a sofrer pressão para fazerem a limpeza do chão.



O CES do Dão -- Lafões é constituído pelos centros de saúde de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu 1, Viseu 2, Viseu 3 e Vouzela.