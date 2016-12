BE também quer apreciação parlamentar do TSU

O BE anunciou esta sexta-feira que vai pedir a apreciação parlamentar da redução em 1,25 pontos percentuais da Taxa Social Única para empresas que pagam o salário mínimo, por discordar que o "bónus dado aos patrões" seja pago pelos contribuintes.



"O desconto na TSU [Taxa Social Única], o bónus que foi dado aos patrões com um desconto na TSU, significa que uma quarta parte do aumento do salário mínimo será paga pelos contribuintes por via dos impostos e nós discordamos dessa medida e, portanto, queremos que ela seja apreciada pelo parlamento", afirmou o deputado do BE José Soeiro, em declarações aos jornalistas no parlamento.



Na quinta-feira, o Governo e os parceiros sociais chegaram a um acordo de princípio de médio prazo, em sede de Concertação Social, sem a CGTP, e que contempla, no imediato, a atualização do salário mínimo nacional (SMN) para os 557 euros, a partir de 01 de janeiro, a par da redução da TSU em 1,25 pontos percentuais para os empregadores.





No ponto 3 do anexo da posição conjunta que o BE e o PS assinaram em novembro de 2015 está inscrito que "não constará do programa do Governo qualquer redução da TSU das entidades empregadoras".Frase idêntica consta no acordo de princípio assinado entre os socialistas e Os Verdes. Aliás, durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, na quinta-feira, antes mesmo dos parceiros sociais terem chegado a acordo, a deputada do partido ecologista Os Verdes Heloísa Apolónia recordou a António Costa o compromisso assumido que não existiria qualquer redução na TSU.Nas declarações que fez hoje no parlamento, José Soeiro não se referiu ao acordo assumido entre o PS e o BE, mas admitiu a posição contra dos bloquistas ao "desconto que foi feito aos patrões na TSU"."Estamos perante uma medida que é transitória e que tem o universo específico do salário mínimo, isto é, um desconto na TSU compensado por uma transferência do Orçamento do Estado para a segurança social, que tem uma natureza transitória e que se aplica ao universo do salário mínimo. Mas, o BE discorda dessa medida", disse, lembrando que não se trata de uma medida nova, mas do prolongamento de "uma medida que já existia, com uma alteração no seu valor"."O PSD e o CDS foram os autores desta medida no passado, medida que o PS prolongou agora", sublinhou, insistindo que se trata de "uma medida errada" e que o BE quer que seja feita uma apreciação parlamentar do decreto.Questionado se o BE espera agora o apoio do PSD e do CDS-PP, o deputado bloquista admitiu que "seria estranho" que sociais-democratas e democratas-cristãos mudassem de opinião."É uma medida que na verdade é da autoria do PSD e do CDS e que foi prolongada o ano passado como medida transitória quando se aumentou o salário mínimo e que foi prolongada este ano como medida transitória agora neste acordo", referiu.De acordo com o artigo 169.º da Constituição, os decretos-leis podem ser submetidos a apreciação da Assembleia da República a requerimento de dez deputados.Desta forma, como o BE tem 19 parlamentares, não precisa do acordo de mais nenhum partido para pedir a apreciação parlamentar do decreto que incidirá sobre a redução da TSU para as empresas que pagam salário mínimo.Já esta manhã, o PCP não rejeitou votar a revogação dessa norma se for pedida a sua apreciação parlamentar, defendendo que a descida da TSU foi uma cedência do Governo à chantagem dos patrões pela subida do salário mínimo.