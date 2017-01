BE tem pronto projeto sobre despenalização da morte assistida

"É muito importante que o parlamento volte a fazer um debate que fez na altura do relatório e depois agendaremos o nosso projeto de lei, antecedendo esse agendamento por uma sessão pública muito alargada onde teremos a participação de um leque muito vasto de interlocutores", justificou, antecipando que a discussão em plenário da petição deverá ser agendada em breve.



Na opinião do bloquista, este é um "tema que atravessa as várias forças políticas, que colhe um apoio claro da parte do BE, mas tem ecos muito positivos na generalidade das forças políticas e da sociedade portuguesa".



Para José Manuel Pureza, "as batalhas pelos direitos humanos são sempre oportunas", não se tratando por isso de "uma questão de natureza conjuntural" resultante do Governo do PS contar com o apoio parlamentar do BE.



"Todas as forças políticas estão desafiadas a tomar uma posição e as deputadas e deputados individualmente a assumirem as suas posições nesta matéria. Não é uma questão que seja de oportunidade conjuntural, é um desafio à sociedade portuguesa independentemente da conjuntura", apelou.



A 30 de novembro de 2016, O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) anunciou que iria apresentar uma iniciativa pela despenalização da morte assistida quando a petição nesse sentido for discutida em plenário no parlamento, tendo na altura o BE assumido o compromisso de apresentar um projeto de lei até ao final da sessão legislativa.



José Manuel Pureza disse ainda que o movimento "espera que, depois de um debate que já tem uma dimensão e uma profundidade inédita em Portugal, desta vez e nesta sessão legislativa o parlamento assuma a responsabilidade de debater e aprovar desejavelmente uma lei que despenalize a morte assistida"."É muito importante que o parlamento volte a fazer um debate que fez na altura do relatório e depois agendaremos o nosso projeto de lei, antecedendo esse agendamento por uma sessão pública muito alargada onde teremos a participação de um leque muito vasto de interlocutores", justificou, antecipando que a discussão em plenário da petição deverá ser agendada em breve.Na opinião do bloquista, este é um "tema que atravessa as várias forças políticas, que colhe um apoio claro da parte do BE, mas tem ecos muito positivos na generalidade das forças políticas e da sociedade portuguesa".Para José Manuel Pureza, "as batalhas pelos direitos humanos são sempre oportunas", não se tratando por isso de "uma questão de natureza conjuntural" resultante do Governo do PS contar com o apoio parlamentar do BE."Todas as forças políticas estão desafiadas a tomar uma posição e as deputadas e deputados individualmente a assumirem as suas posições nesta matéria. Não é uma questão que seja de oportunidade conjuntural, é um desafio à sociedade portuguesa independentemente da conjuntura", apelou.A 30 de novembro de 2016, O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) anunciou que iria apresentar uma iniciativa pela despenalização da morte assistida quando a petição nesse sentido for discutida em plenário no parlamento, tendo na altura o BE assumido o compromisso de apresentar um projeto de lei até ao final da sessão legislativa.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O BE anunciou esta quinta-feira que já tem pronto o projeto de lei sobre a despenalização da morte assistida e pretende agendar a sua discussão para depois do debate em plenário da petição sobre o mesmo tema.Em declarações à agência Lusa após uma reunião no parlamento com o movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade, o deputado do BE José Manuel Pureza revelou que "deu conta ao movimento de que o projeto de lei do BE está pronto" e que "são cerca de 25 artigos que assumem a despenalização da morte assistida - quer suicídio assistido, quer eutanásia no sentido mais restrito - como seu objetivo"."O BE comprometeu-se a, logo após o debate da petição que terá lugar em breve, organizar uma sessão muito alargada, com muitos interlocutores, justamente para iniciar um período que será curto, mas intenso, de auscultação sobre esse nosso projeto para que logo que seja possível o agendar para ser debatido na Assembleia da República", explicou.