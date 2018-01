Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beneficiários fora da gestão da ADSE

Conselho Geral e de Supervisão, formado em setembro, ainda não nomeou representante dos utentes para o conselho diretivo .

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Os beneficiários da ADSE continuam afastados do conselho diretivo daquele subsistema de saúde dos funcionários públicos. O representante dos beneficiários devia ter sido apontado após a eleição dos membros para o Conselho Geral e de Supervisão, em setembro, mas o cargo continua por ocupar.



Desde que a ADSE foi transformada em instituto, em janeiro de 2017, que o conselho diretivo passou a ser constituído por três elementos - dois nomeados pelo Governo e um que representa os utentes, nomeado pelos representantes dos beneficiários com assento no Conselho Geral e de Supervisão. Mas este conselho é dominado pelas centrais sindicais – a CGTP conta com cinco pessoas e a UGT com quatro – que ainda não chegaram a entendimento sobre o nome a apresentar.



Ao CM, José Abraão, que integra este conselho como presidente da FESAP, diz que nenhum nome chegou a ser proposto e admite que a nomeação não é prioritária. "Temos estado ocupados com outras questões, nomeadamente a nova tabela de preços." E rejeita a ideia de um desacordo entre as centrais sindicais: "Temos trabalhado para que as decisões sejam tomadas com o maior consenso possível", assegura.



Ao CM, Eugénio Rosa, eleito em nome da Frente Comum, garante que o nome será apresentado "em fevereiro" e explica o atraso com o facto de a escolha ter de ser "ponderada". "Queremos uma pessoa com o perfil adequado. Não estamos à procura de lugares mas de pessoas que contribuam para a sustentabilidade da ADSE."Questionado sobre a possibilidade de o atraso prejudicar os beneficiários - numa altura em que se discutem as novas tabelas da ADSE - , frisa: "O conselho diretivo tem funcionado bem, sendo que tudo tem sido discutido com o Conselho Geral e de Supervisão. Há controlo daquele órgão de gestão", garante.



Saiba mais

17

O Conselho Geral e de Supervisão é constituído por 17 elementos: quatro dos beneficiários – estes são escolhidos por eleição –, seis elementos do Governo, três representantes sindicais, dois de reformados, um da associação de municípios (ANMP) e outro da associação de freguesias (Anafre).



Corrida à ADSE

Em setembro, o CM noticiou que a eleição para os quatro representantes dos beneficiários da ADSE foi dominada por sindicatos, apesar de estes já terem representação automática.