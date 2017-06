Solução para os lesados do BES aquece debate parlamentar

A solução para os lesados do BES marcou esta sexta-feira o debate parlamentar, depois do PSD ter considerado tratar-se de "mais um remendo da gerigonça à custa dos portugueses", deixando o secretário de Estado Adjunto e das Finanças "perplexo".



Os deputados discutiram esta manhã, em plenário, a legislação que permite enquadrar a solução para os lesados do papel comercial do BES, através da criação do fundo que pagará as indemnizações aos clientes.



Durante o debate, o deputado do PSD Carlos Silva considerou haver uma "gritante falta de transparência" e que estava "patente que mais uma vez o Governo engedra uma solução ardilosa que acaba de colocar portugueses contra portugueses".





Salientando que o PSD defende os lesados do BES, o deputado acrescentou: "Esta solução, à boa maneira socialista, é de que alguém há de pagar, não se sabe quando, bem quanto, é mais um remendo da gerigonça à custa dos portugueses".E prosseguiu: "Assim, a gerigonça, através do amigo do primeiro-ministro, arranjou uma solução que se resume a ilibar vigaristas, que venderam a banha da cobra aos clientes bancários", o que arrancou protestos da parte das bancadas da esquerda."Pergunto ao Partido Socialista se o dr. Ricardo Salgado não foi um vigarista", questionou o deputado, apontando ter havido "cobertura da esquerda do parlamento a vigarices", o que aumentou ainda mais os protestos."Fiquei bastante perplexo pela intervenção do deputado Carlos Silva", afirmou, por sua vez, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix."Os lesados que estamos a falar não são um grupo de gananciosos, estamos a falar de um conjunto de pessoas que compraram um conjunto de ativos", salientou o governante, sublinhando que num Estado de Direito "os criminosos não são definidos" pelo parlamento, mas sim pelos tribunais.O governante salientou ainda que na proposta não há "nenhum tipo de pessoas que esteja isenta" da sua culpa no processo, ou seja, é possível "demandar todos aqueles que foram culpados, que dolosamente agiram no sentido de prejudicar estas pessoas".O deputado socialista João Galamba, dirigindo-se ao deputado do PSD Carlos Silva, recordou que "todos os partidos votaram por unanimidade", na comissão criada para o efeito, a necessidade de se encontrar uma solução para os lesados do papel comercial do BES."Os lesados aqui presentes [nas galerias] merecem" uma solução, "a última coisa que precisamos é de criar confusões", continuou o deputado socialista.Com esta solução, "não estamos a criar aqui novos passivos para o Estado, temos de ser consequentes com as recomendações que fazemos. A garantia e solução encontrada é equilibrada, todos os lesados prescindem das suas ações contra o Estado", afirmou, aludindo aos vários processos colocados contra o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Já a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua salientou que "ninguém apoia" Ricardo Salgado (antigo presidente do BES) e que, "não sendo esta solução perfeita", não seria pelo BE que a proposta do Governo não seria aprovada.Por sua vez, do CDS-PP, Cecília Meireles questionou o secretário de Estado sobre "quem é que adquire através desta solução o direito de minorar as perdas com beneplácito do Estado"."O parlamento não é uma casa de cheques em branco: Quanto é que isto vai custar a cada português e que impacto é que isso vai ter nas finanças públicas", questionou ainda a deputada, embora tenha afirmado que o partido não iria ser um obstáculo.Por sua vez, o deputado do PSD Duarte Pacheco questionou o secretário de Estado sobre a razão de "esconderem a letra do acordo do país".Em resposta sobre o acordo, Ricardo Mourinho Félix afirmou: "Oh senhores deputados, desculpem lá, se forem ao 'site' da CMVM está lá o acordo. Portanto, se os senhores deputados não conhecem o acordo é porque também não foram à procura".