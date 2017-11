Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruxelas pára défice nos 1,4% até 2019

Comissão Europeia valida crescimento económico, mas não acredita em consolidação.

A Comissão Europeia validou ontem a maior parte das previsões económicas do Governo. A exceção foi a descida do défice e a continuação da consolidação orçamental. As previsões de outono de Bruxelas antecipam um crescimento da economia de 2,6% para este ano, mas a partir de 2018 é sempre a descer; 2,1% e 1,8 % em 2019.



Também em relação ao desemprego, as previsões são otimistas com a a taxa de desemprego a recuar para 9,2% em 2017 e 8,3% em 2018.



Quanto ao défice orçamental estabilizará em 1,4% do PIB em 2017 e 2018 em vez de baixar para 1%, como antecipa o Governo no Orçamento de Estado para o próximo ano.



Bruxelas prevê a manutenção do desequilíbrio das contas públicas e o fim do esforço de consolidação, o que vai provocar uma descida mais lenta da dívida pública sobre o PIB; 126,4% este ano e 124,1% para o ano.



O Presidente da República não antevê problemas com a União Europeia em relação ao Orçamento. Marcelo Rebelo de Sousa considerou ontem que o Governo e a Assembleia da República estão conscientes em relação "àquilo que pode haver de chamada de atenção relativamente à rigidez orçamental". Para o Chefe de Estado, se isso acontecer, "é inevitável que o Orçamento tenha de se ajustar a essa nova realidade".



Também o primeiro-ministro manifestou-se "tranquilo" em relação à capacidade de execução da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. "Se compararmos o que a Comissão Europeia disse hoje com aquilo que afirmou no passado, vemos que neste momento, felizmente, os receios são menores", referiu António Costa.



A primeira reação ao relatório de Bruxelas surgiu do lado dos comunistas. O secretário-geral do PCP lembrou que "Bruxelas está sempre a fazer avisos" e que "falhou rotundamente", por várias vezes, as suas previsões .