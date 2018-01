Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães só podem entrar em cafés com dístico

Comerciantes podem decidir admissão. Animais ficam proibidos de entrar na área de serviço.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Os animais de companhia só vão poder entrar em cafés e restaurantes que apresentem um dístico próprio à porta. A alteração foi aprovada ontem na comissão parlamentar de Economia, que debateu os projetos do PAN, Bloco de Esquerda e Os Verdes para alterar a lei que proíbe a presença de animais em estabelecimentos comerciais.



Assim, passa a "ser dada a possibilidade aos proprietários dos estabelecimentos decidirem se pretendem ou não admitir animais dentro do espaço", explica o partido PAN, Pessoas-Animais-Natureza, em comunicado. Cães e gatos ficam proibidos de aceder às zonas de serviço, como é o caso da "área de confeção ou maneio de alimentos".



A lei, cuja versão final é aprovada amanhã no Parlamento, obriga os comerciantes a afixarem um dístico à porta, na qual tem também de constar o número máximo de animais permitidos no interior do espaço.



Ainda assim, cães e gatos "devem permanecer com trela" e terão de abandonar as lojas se "perturbarem o normal funcionamento do estabelecimento", em caso de doença ou falta de higiene, explica o PAN.



"Assegura-se a liberdade de opção dos proprietários dos estabelecimentos, mas também dos clientes que queiram fazer-se acompanhar pelos animais", considera o deputado único do PAN, André Silva.