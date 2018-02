Câmara de Albufeira decreta três dias de luto municipal por morte de presidente

Autarca de 60 anos morreu vítima de doença súbita.

Por Lusa | 09:48

A Câmara de Albufeira vai decretar três dias de luto municipal pela morte do seu presidente, Carlos Silva e Sousa, vítima de morte súbita na madrugada desta sexta-feira.



Em comunicado, a autarquia descreve o seu desaparecimento como "uma perda irreparável para Albufeira", tendo decretado três dias de luto municipal, a cumprir a partir de hoje, e colocado a bandeira do município a meia haste nos edifícios municipais.



"Albufeira perdeu um homem grande, íntegro e dialogante, alegre e generoso e, principalmente, sempre disponível para todos", lê-se na nota da autarquia, que elogia ainda a sua "invulgar cultura democrática e elevação pública".



De acordo com o município, Carlos Silva e Sousa, de 60 anos, "ficará sempre na memória de todos os albufeirenses, assim como de todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer pessoalmente".



O presidente da Câmara de Albufeira, que morreu esta madrugada de sexta-feira vítima de doença súbita, era licenciado em Direito e tinha sido eleito em outubro pelo PSD para um segundo mandato à frente da autarquia.



Antes, tinha desempenhado as funções de presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, no distrito de Faro, durante três mandatos consecutivos.



Nascido a 13 de abril de 1957, foi ainda deputado na Assembleia da República e membro da assembleia intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).