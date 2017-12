Câmara de Lisboa gasta 57 mil euros em cartolas para o Ano Novo

Objetos farão parte de oferta camarária para a passagem de ano na Praça do Comércio.

12:16

A Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC) comprou 15 mil cartolas vermelhas e outras tantas pretas para a passagem de ano na Praça do Comércio.



Ao todo, e segundo avança o jornal i desta terça-feira, foram gastos 57 mil euros neste material, valor confirmado no site Base.gov, onde o contrato firmado com a empresa fornecedora está publicado para visualização.



Ainda no mesmo site, é possível ver que esta será uma das surpresas da festa de fim de ano da capital, que arranca às 22h00 com atuações de artistas como Ana Bacalhau, Lena d'Água, Xana ou Samuel Úria.



O espetáculo multimédia com fogo de artifício durará 12 minutos e terá um custo de 74 mil euros (sem IVA). Para o serviço de "equipamentos, montagem e projeção de vídeo" serão gastos mais de 27 mil euros (valor igualmente sem iva).