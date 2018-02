Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmaras do PCP contratam ex-autarcas

Joaquim Judas e Luís Miguel Franco contratados pelas câmaras de Setúbal e do Seixal.

Por Bruno de Castro Ferreira | 08:57

As câmaras do Seixal e de Setúbal, ambas lideradas pela CDU, contrataram, por ajuste direto, os candidatos comunistas que perderam a corrida autárquica nos municípios de Alcochete e Almada.



Joaquim Judas, ex-presidente da Câmara de Almada, que perdeu o município nas últimas autárquicas, foi contratado pelas câmaras de Setúbal e do Seixal para prestar serviços de Medicina. Judas "foi prestador de serviços na área da saúde e medicina no trabalho na Câmara de Setúbal durante sete anos, entre 2006 e 2013" pelo que "retoma agora" essas funções durante 24 meses, disse ao CM fonte da autarquia. No total, o ex-autarca vai receber 55 200 euros, 2300 por mês.



Já a Câmara do Seixal desembolsou 19 mil euros para contratar o ex-autarca comunista durante 150 dias, 3800 euros por mês. "O valor auferido pelo Dr. Joaquim Judas é inferior ao valor por hora do outro médico que também presta serviços de Medicina do Trabalho na Câmara do Seixal", expõe a autarquia.



Este município contratou também o ex- autarca de Alcochete Luís Miguel Franco, que, nas últimas eleições, perdeu a corrida ao lugar de presidente da Assembleia Municipal desse concelho. Luís Miguel Franco vai prestar "serviços de assessoria jurídica" durante um ano.



O aumento dos processos e a ausência de recursos humanos qualificados justificam a "necessidade de proceder à contratação de serviços", disse ao CM fonte do município do Seixal.



Empregar o antigo autarca de Alcochete, por ajuste direito, custa 92 400 € por três anos – "valor idêntico a outros advogados que colaboram com o município", garante a câmara ao CM.



PORMENORES

Câmara de Lisboa

Em 2009, Joaquim Judas foi contratado pela Câmara de Lisboa para prestar "384 horas anuais de atos médicos". Arrecadou 17,3 mil euros.



Joaquim Judas

Em 2013 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Almada. Perdeu para Inês de Medeiros (PS) em outubro passado.



Luís Carraça Franco

Liderou o município de Alcochete desde 2005. Nas últimas autárquicas concorreu a presidente da Assembleia Municipal.