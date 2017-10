Santana Lopes e Rui Rio vão estar nas jornadas parlamentares do PSD

Candidatos à liderança do partido marcarão presença no primeiro dia das jornadas, na segunda-feira.

Por Lusa | 11:52

Os dois candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Pedro Santana Lopes, vão participar nas jornadas parlamentares do partido, que se realizam na segunda e terça-feira no Minho.



De acordo com o programa das jornadas, que terão como lema "Recuperar a Confiança", Pedro Santana Lopes e Rui Rio marcarão presença no primeiro dia das jornadas, na segunda-feira.



O antigo primeiro-ministro falará perante os deputados sociais-democratas pelas 18h00 e o antigo autarca do Porto logo a seguir, às 19h00, durante o período da reunião interna da bancada social-democrata, habitualmente fechado à comunicação social e que decorrerá num hotel em Braga.



As jornadas parlamentares do PSD vão começar na segunda-feira com visitas dos deputados ao distrito de Viana do Castelo, incluindo à área do concelho de Monção afetada pelos incêndios.



A abertura oficial está marcada para as 15h00 pelo líder parlamentar Hugo Soares, numa sessão que contará também com intervenções do presidente da Câmara Municipal de Braga, o social-democrata Ricardo Rio, e do presidente da distrital de Braga do partido, José Manuel Fernandes.



Segue-se um debate sobre o Orçamento do Estado para 2018, que terá como oradores Joaquim Sarmento e Pedro Braz Teixeira, com um período de debate.



Joaquim Sarmento é professor auxiliar de Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão, foi assessor económico do ex-Presidente da República Cavaco Silva no segundo mandato e consultor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), enquanto Braz Teixeira é economista, foi adjunto de Manuela Ferreira Leite quando esta foi ministra das Finanças e dirige atualmente o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade.



Às 17:30 está prevista a reunião interna do grupo parlamentar, que contará com as intervenções dos dois candidatos anunciados à presidência do PSD, Pedro Santana Lopes e Rui Rio.



O primeiro dia das jornadas termina com um jantar-debate sobre "O estado da saúde", que terá como orador o antigo secretário de Estado adjunto do ministro da Saúde no XIX Governo PSD/CDS Fernando Leal da Costa.



Na terça-feira, 31 de outubro, as jornadas parlamentares do PSD arrancam com um debate sobre "O Portugal esquecido", que terá como oradores os professores catedráticos António Fontainhas Fernandes e Francisco Carvalho Guerra.



Professor catedrático de Bioquímica Ambiental, Fontainhas Fernandes é reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desde 2013 e foi eleito em outubro presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).



Carvalho Guerra, licenciado em Farmácia e doutorado em Bioquímica, já integrou o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e dirige, desde 2013, a Forestis (Associação Florestal de Portugal).



O encerramento das jornadas do PSD está marcado para as 12h30 e conta com nova intervenção do líder parlamentar Hugo Soares e com um discurso do presidente do partido, Pedro Passos Coelho.



O PSD escolherá o seu próximo presidente em 13 de janeiro em eleições diretas, com Congresso em Lisboa entre 16 e 18 de fevereiro.



Até agora, anunciaram-se como candidatos à liderança do PSD o antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio e o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.



O atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, já disse que não se recandidata ao cargo que ocupa desde 2010.