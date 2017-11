Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Costa é contra “gente estranha”

Presidência externa pode ser perturbadora para os reguladores.

08:11

O Banco de Portugal (BdP) está contra a criação de um Conselho de Supervisão e Estabilidade Financeira (CSEF) liderado por uma pessoa externa aos três supervisores (Seguros, Bolsa e Banca), tal como é proposto pelo Grupo de Trabalho designado pelo Governo para reformar a supervisão financeira em Portugal.



A instituição liderada por Carlos Costa não está contra a criação do CSEF, mas considera que a existência de um presidente que seja exterior aos reguladores pode ser "perturbadora" no funcionamento e na independência do CSEF.



Em alternativa, o BdP propõe que aquele organismo tenha uma representação paritária e presidências rotativas pelas diversas entidades de supervisão; BdP, ASF - Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões e CMVM - Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.



Uma outra dúvida recai sobre os poderes do CSEF. Embora teoricamente não tenha poderes vinculativos, as suas orientações poderiam pôr em causa a independência dos atuais reguladores.



O BdP foi o primeiro regulador a reagir à proposta do Grupo de Trabalho liderado por Carlos Tavares.



Resolução deve estar fora do banco central

Uma das propostas do BdP é que o poder de resolução bancária, bem como o Fundo de Resolução, que atualmente funciona junto do supervisor, passe a funcionar junto de uma entidade autónoma exterior aos reguladores.



Governador não pode ser nomeado pelo Presidente sem uma revisão constitucional

O Presidente da República não pode nomear o governador do Banco de Portugal. Esta proposta de alteração que consta do relatório do Grupo de Trabalho para a reforma da supervisão financeira não terá pernas para andar sem uma revisão constitucional.



É que, embora a escolha do governador seja uma decisão política, atualmente é feita pelo Conselho de Ministros, após proposta do Ministério das Finanças e audição prévia no Parlamento (que não tem poder de veto).



A possibilidade de o Presidente poder vir a nomear o governador implicava que, na Constituição, existisse consagrado expressamente esse mesmo poder.



PORMENORES

Ministério das Finanças

O relatório do BdP concorda que exista um reforço das competências do Ministério das Finanças no âmbito da estabilidade financeira.



Política macroprudencial

O BdP reivindica o "papel primordial" na área da supervisão macroprudencial, que trata das reservas e balanços dos bancos, algo que não está claro para o grupo de trabalho.