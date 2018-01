Pacto da Justiça defende que carta rogatória deve suspender prazo de inquérito

Marcelo Rebelo de Sousa considera "proposta clarificadora e disciplinadora".

A suspensão do prazo do inquérito enquanto estiverem pendentes respostas a cartas rogatórias é uma das 11 medidas que fazem parte do Pacto da Justiça no capítulo sobre o combate à criminalidade económica.



Os operadores judiciários - juízes, procuradores, advogados, solicitadores e funcionários judiciais - defendem uma alteração ao artigo 276, n.º5 do Código do Processo Penal, para que o prazo de inquérito seja suspenso até serem respondidas as cartas rogatórias, coincidindo essa suspensão com o prazo máximo de inquérito.



Segundo os preponentes do Pacto da Justiça, esta sexta-feira entregue ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "trata-se de uma proposta clarificadora e disciplinadora que permita ultrapassar dificuldades notórias verificadas" na investigação da criminalidade económica-financeira.



Outra das alterações proposta é a duplicação do prazo para apresentação de recursos e respostas nos processos em que for determinada a excecional complexidade.



Nas ações executivas, deve passar a ser obrigatório a junção de prova do titular da conta, quando for indicado o NIB para a transferência de valores apurados para os exequentes, para que possam ser prevenidos "os comportamentos de fraude fiscal e branqueamento de capitais com utilização do próprio sistema judicial".



O Pacto de Justiça, um desafio lançado em setembro de 2016 pelo Presidente da República, propõe também a criação de equipas multidisciplinares de peritos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e nos Departamentos de Investigação e Ação Penal distritais.



A intenção, refere o documento, é garantir a colaboração próxima e permanente de pessoal técnico e, simultaneamente, ultrapassar indefinições quanto a áreas de responsabilidade, dependência e cadeia hierárquica suscetíveis de poderem entravar as investigações.



A criação nas comarcas de equipas com competências para colaborar no processo de instrumentos de cooperação judiciária internacional, incluindo tradução, e ainda a instalação de gabinetes de assessoria técnica são outras das medidas no Pacto da Justiça.



De fora deste acordo ficam a delação premiada e o combate ao enriquecimento ilícito, duas medidas sobre as quais as Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Sindicato dos Funcionários Judiciais, e Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução não chegaram a consenso.



O Pacto da Justiça, um documento com certa de 40 páginas e 89 medidas, foi esta sexta-feira entregue a Marcelo Rebelo de Sousa, antes de um conjunto de audiências separadas com entidades do setor judicial.



Pacto da Justiça propõe sistema de alerta sobre situação jurídica de sociedades

O Pacto da Justiça, entregue esta sexta-feira ao Presidente da República, recomenda a criação de um sistema de informação e alerta sobre situação jurídica de sociedades, para gerar transparência e induzir credibilidade nos negócios, sem pôr em causa dados protegidos.



Trata-se de uma das medidas para a "justiça económica" contida no pacto celebrado por juízes, advogados, magistrados do Ministério Público, solicitadores e funcionários judiciais.



O acordo, a cujo texto final a Lusa teve esta sexta-feira acesso, sublinha que este tipo de serviço já é prestado em algumas plataformas privadas, mas em condições pouco transparentes, pelo que se justifica que o sistema público de justiça assuma essa tarefa.



A iniciativa permitirá sistematizar a informação sobre as sociedades e torná-la acessível aos interessados, fornecendo dados sobre propositura de processos cíveis, de insolvência ou de recuperação de empresas, bem como alterações da situação de registo e outros.



Pacto de Justiça propõe redução generalizada de taxas e custas processuais

Uma redução generalizada das taxas e custas processuais, a dispensa de taxas para os trabalhadores em processo de impugnação de despedimento e isenção de custas em ações por acidente de trabalho constam do Pacto da Justiça.



Na explicação sobre a área do acesso ao direito, um dos quatro temas do documento final a que a Lusa teve acesso, juízes, procuradores, advogados, solicitadores e funcionários judiciais, consideram haver "uma grave distorção do sistema", que apenas protege os mais desfavorecidos economicamente.



"No atual sistema, apenas têm verdadeiramente assegurado o seu acesso ao direito os indigentes ou próximos de tal estado e as classes mais elevadas em termos económicos, fruto de um 'tudo ou nada' do sistema de proteção jurídica", consideram.



O pagamento faseado das taxas não resolve, no entender dos preponentes, as distorções existentes, sendo proposto a criação de escalões que, face ao diferente grau de carência económica, permita o pagamento de uma proporcional percentagem da taxa de justiça e das custas.



Pacto de Justiça é um desafio aos partidos e ao Governo para que legislem

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que o chamado Pacto de Justiça acordado entre agentes judiciários é um desafio aos partidos e ao Governo para que legislem, e um exemplo que gostaria de ver seguido noutros setores.



Marcelo Rebelo de Sousa falava na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, onde recebeu o Pacto de Justiça das mãos da presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, Manuela Paupério, que estava acompanhada por outros nove representantes das instituições subscritoras do documento.



O chefe de Estado considerou que as 88 propostas inscritas no documento, que prometeu analisar cuidadosamente, "são um desafio aos partidos políticos e ao Governo".



Dirigindo-se a representantes das instituições judiciárias, completou: "Um desafio no sentido de fazerem aquilo que os parceiros da justiça fizeram, acolhendo os vossos pontos de vista, debatendo-os, ponderando-os e tentando chegar ao máximo consenso possível".



"Quando aqueles que trabalham no setor conseguem chegar a consenso, pergunto-me: será tão difícil assim que os partidos políticos cheguem a consenso, não direi nas 88 propostas, mas em muitas das propostas apresentadas?", questionou o Presidente da República, reafirmando: "Esse é o próximo desafio".



Pacto da Justiça defende cobertura nacional dos juízos de família e menores

A cobertura nacional completa dos juízos de família e menores e a criação de secções da família e da criança nos tribunais da relação são medidas que o Pacto da Justiça propõe ao nível da organização dos tribunais.



No capítulo da organização judiciária, o pacto, a que a Lusa teve acesso e assinado pelos diversos agentes da justiça para ser dirigido ao Presidente da República, contempla também a especialização dos tribunais superiores na área da família e da criança.



Outra das propostas aponta para a unificação da jurisdição comum com a jurisdição administrativa e fiscal, criando uma ordem única de tribunais, um único Supremo Tribunal e um único Conselho Superior da magistratura judicial.



"Os princípios que enformam as suas áreas de direito, o quadro de organização e funcionamento dos tribunais e até o modelo de ingresso dos juízes na carreira está, desde 2004, muito próximo entre jurisdições", indica o documento firmado por juízes, magistrados do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e Sindicato dos Funcionários Judiciais.



Quanto à estrutura humana dos tribunais, o pacto defende a criação de um corpo de peritos de diversas áreas (pediatras, psicólogos, psiquiatras, técnicos de serviço social) nos quadros permanentes dos tribunais de família e da criança.



Relativamente à gestão dos tribunais, uma das medidas vai no sentido de cada comarca ou tribunal administrativo e fiscal ter um orçamento anual próprio e autónomo.



Quanto ao modelo de trabalho e funcionamento dos tribunais, é proposta a implementação concreta de estruturas de apoio direto ao magistrado e que deve ser reservada aos oficiais de justiça a realização de tarefas processuais.