CDS chama Mário Centeno ao Parlamento para explicar cortes na Saúde

Centristas acusam Ministro das Finanças de bloquear verba para pagar a fornecedores.

Por Diana Ramos | 15:29

O CDS apresentou esta sexta-feira no Parlamento um requerimento para ouvir com urgência o ministro das Finanças, Mário Centeno.



Os centristas querem que o governante explique a razão de haver verbas bloqueadas para os pagamentos a fornecedores na área da Saúde.



Os centristas, pela voz do deputado João Almeida, acusam o ministro de ter proibido a utilização da verba transferida para o pagamento dos hospitais a fornecedores.



O pedido do CDS surge no mesmo dia em que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, anunciou que o pagamento das dívidas dos hospitais a fornecedores "está por dias", prometendo que, no primeiro trimestre de 2018, a dívida da saúde vai atingir patamares mínimos históricos.