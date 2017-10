CDS diz que há falha grave do Estado no caso das listas de espera no SNS

Segundo o relatório do Tribunal de Contas, dos 2.605 doentes que morreram enquanto aguardavam uma cirurgia, 231 eram doentes oncológicos.

Por Lusa | 11:03

O CDS considerou esta quarta-feira que houve uma "falha grave do Estado" com os doentes em lista de espera para consultas e cirurgias, sublinhando que morreram 2.605 pessoas no ano passado sem terem conseguido ser operadas.



A deputada do CDS Isabel Galriça Neto considerou que este dado avançado pelo recente relatório do Tribunal de Contas sobre o acesso à saúde "revela o desinvestimento a que se chegou no Serviço Nacional de Saúde (SNS)".



A comissão parlamentar de Saúde realiza esta quarta-feira três audições, uma delas ao ministro da Saúde, sobre as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas.



Para a deputada do CDS, a matéria apurada pelo Tribunal de Contas é de "enorme gravidade" e só foi ofuscada pela tragédia dos incêndios na zona Centro do país, que quase coincidiu com a divulgação do resultado da auditoria ao acesso ao SNS.



Segundo o relatório do Tribunal de Contas, dos 2.605 doentes que morreram enquanto aguardavam uma cirurgia, 231 eram doentes oncológicos.



A presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), hoje ouvida no parlamento, lembrou que o número de pessoas saídas das listas de espera devido a óbito em 2016 está em linha com o que vem acontecendo nos anos anteriores.



Marta Temido disse que a ACSS se preocupou em perceber as situações de cada um dos doentes que faleceram e sublinhou que as causas das mortes não estarão relacionadas diretamente com o motivo da intervenção cirúrgica pela qual aguardavam.



"As intervenções urgentes não entram em lista de espera", frisou.



Também o PCP considerou "muito preocupantes" as conclusões do Tribunal de Contas, nomeadamente ao apontar uma maior dificuldade de acesso dos doentes, a eliminação administrativa de pedidos de consultas e o falseamento de dados de desempenho.



PCP e Bloco de Esquerda, que requereram a audição à presidente da Administração Central e do Sistema de Saúde, hoje ouvida na comissão parlamentar, insistiram em saber quem ordenou "a limpeza administrativa das listas e falseou os indicadores de desempenho".



Também o PSD manifestou várias dúvidas sobre os dados de acesso que vão sendo revelados pela ACSS.