CDS omite imagem de Ribeiro e Castro

Acusado de prática estalinista, partido manda adicionar foto.

Por Bruno de Castro Ferreira | 09:03

O CDS voltou atrás e adicionou uma fotografia do antigo presidente do partido Ribeiro e Castro no site do 27º congresso, que se realiza a 10 e 11 de março em Lamego.



O partido tinha sido acusado de práticas estalinistas ao colocar, numa galeria eletrónica, fotografias de todos os antigos presidentes do CDS exceto a de Ribeiro e Castro.



"É uma recaída no fotoestalinismo", disse o antigo líder democrata-cristão ao CM. "É absurdo destacar nas fotos os candidatos derrotados. Fica mal ao partido. É caricato, é ridículo, parece uma garotada", disse.



"Nem quero comentar isso", adiantou ao CM o secretário-geral do CDS, Pedro Morais Soares. "Quem for ao site vê a fotografia. Está lá, faz parte da história do partido", rematou.



A correção foi feita depois de o Observador ter noticiado o assunto. "É um remendo contrariado", comentou Ribeiro e Castro ao CM. "Não acredito que Assunção Cristas tenha alguma coisa a ver com isto. Talvez apenas com a correção", acrescentou Ribeiro e Castro. "Isto significa que há pessoas no partido que nunca aceitaram que eu tivesse ganhado dois congressos de forma limpinha."



Já em 2005, o CDS tinha sido notícia por razões insólitas. Na altura, o partido anunciou o envio por correio, para a sede do PS, do retrato de Freitas do Amaral, fundador do partido, que estava na entrada da sede.



"Não comprendemos que tenhamos à porta o retrato de uma pessoa que já apoiou o PSD, o BE, o PS e agora é membro de um governo socialista", disse o, na altura, secretário-geral, Pedro Mota Soares, ao CM.