Centeno viola Código de Conduta no estádio da Luz

Primeiro-ministro defende colega: “Se o fez, é porque certamente tinha boas razões para o fazer”.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

O ministro das Finanças violou o Código de Conduta elaborado pelo Governo ao aceitar convites para assistir ao jogo Benfica-FC Porto, a 1 de abril de 2017. Ainda assim, Centeno justifica a violação do documento, criado após a polémica das viagens oferecidas pela Galp para jogos da Seleção no Euro 2016, em França, com questões de segurança.



"A notoriedade pública do ministro das Finanças coloca exigências à sua participação em eventos públicos, como jogos de futebol, no que concerne a garantir a sua segurança pessoal", disse ao CM fonte oficial do ministério.



"Quando não estão em causa convites formulados pela SAD do clube e quando o risco de segurança assim o permita, é avaliada a presença do ministro nas bancadas públicas do estádio. Ao invés, quando o grau de risco associado ao evento é elevado, são solicitados lugares na tribuna presidencial", acrescenta.



Só que o Código de Conduta do Governo é claro: "Os membros do Governo e os membros dos gabinetes do Governo abstêm-se de aceitar, a qualquer título, convites [...] para assistência a eventos sociais ou culturais."



Ontem, António Costa saiu em defesa do ministro. "Se o fez, é porque certamente tinha boas razões para o fazer", afirmou.



De acordo com o Observador, Centeno também terá pedido bilhetes para o filho. O Código de Conduta proíbe os governantes de aceitarem presentes que custem mais de 150 euros. Ora, os bilhetes mais caros para este jogo, fora dos camarotes, custavam 75 euros.



Já os ingressos oferecidos a Mário Centeno não têm preço porque não estão à venda.