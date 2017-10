"Chocado ficou o País com a tragédia vivida", responde Marcelo a Costa

Em causa a contestação do PS ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa após a tragédia dos incêndios.

Por Diana Ramos | 13:10

O Presidente da República respondeu esta quinta-feira, nos Açores, à notícia que dá conta que Governo ficou "chocado" com o Presidente da República e com o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa em Oliveira do Hospital, depois de o primeiro-ministro ter informado o Chefe de Estado sobre as medidas que iam ser propostas para a floresta e o calendário de substituição de Constança Urbano de Sousa à frente do Ministério da Administração Interna.



"Em relação ao que se passou há uma semana, há duas maneiras de encarar a realidade. Uma maneira é o diz que diz especulativo de quem ficou mais chocado, se foi A como discurso de B, se B com o discurso de A. Depois, há uma segunda maneira de compreender que chocado ficou o País com a tragédia vivida, com os milhares de pessoas atingidas. País esse que, naturalmente, esperou uma palavra para as vítimas e que espera com urgência reparação, reconstrução e olhar para o país atingido", disse Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado pelos jornalistas durante a visita que está a fazer aos Açores.



O jornal ‘Público’ dá conta de uma fonte do Executivo de António Costa que assume que foi com surpresa e choque que ouviram os reparos de Marcelo após o incêndio de 15 de outubro na região centro, porque o Presidente estava a par de tudo o que estava a ser preparado na reação à tragédia de Pedrógão Grande, nunca tendo transmitido qualquer desacordo a António Costa.

Para Marcelo, a forma correta de avaliar a relação actual entre Belém e São Bento passa evitar a especulação e acelerar as medidas de reconstrução das zonas afetadas na Região centro. "Quem olha para a realidade na base do diz que diz especulativo não entendeu e não entende nada do que se passou em Portugal nas últimas semanas."