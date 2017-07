Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco comandantes regressam aos postos

Devolvidos os comandos aos coronéis responsáveis pelas rondas a paióis assaltados.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

O Exército reintegra hoje nos mesmos postos os cinco comandantes exonerados após o roubo de 60 quilos de explosivos, 44 lança-rockets anticarro, 120 granadas ofensivas e milhares de munições dos paióis nacionais de Tancos, na madrugada de 26 para 27 de junho, aproveitando um espaço de 20 horas sem rondas. Os quatro coronéis e um tenente-coronel eram responsáveis, em rotação, pela segurança dos edifícios assaltados. Vão deixar de o ser porque o Exército vai encerrar os paióis de Tancos.



"Foram nomeados para os mesmos cargos que ocupavam, com efeitos a partir de amanhã [hoje]", explicou ao CM fonte oficial do Exército. "A decisão de os exonerar, como então explicado, foi tomada para garantir isenção e transparência às averiguações internas. Estas já foram concluídas e não há motivos para manter as exonerações", disse.



Os oficiais são o coronel Ferreira Duarte (Infantaria 15), o coronel Hilário Peixeiro (Paraquedistas), o tenente-coronel Teixeira Correia (Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida), o coronel Paulo Almeida (Regimento de Engenharia 1) e o coronel Amorim Ribeiro (Unidade de Apoio Geral de Material).



O Exército anunciou ontem que vai desativar os paióis de Tancos. O objetivo é criar "uma única estrutura 100% funcional" nos paióis de Santa Margarida, em vez de "dois edifícios militares a meio gás". A mesma fonte vê como "provável" que o material do Exército não caiba todo, pelo menos para já, em Santa Margarida. "Estamos a verificar o espaço disponível e contactámos a Marinha e a Força Aérea", disse. O CM sabe que esses ramos militares terão mostrado disponibilidade para abrir os seus paióis ao Exército.



Não se sabe ainda se o Exército irá aproveitar ou não as instalações dos paióis de Tancos para algo.



PORMENORES

Saída dos generais

A exoneração dos cinco comandantes gerou uma crise no Exército. Tenente-general Faria Menezes pediu exoneração do comando das Forças Terrestres.



"Divergências"

O tenente-general Antunes Calçada, chefe do Pessoal, também pediu a reserva por "divergências inultrapassáveis" com o chefe do Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte.



Governo mantém

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, disse que Rovisco Duarte "não deve, em nenhuma circunstância, ser demitido".