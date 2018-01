Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão da Transparência suspensa e sem data de regresso

PSD pediu o adiamento e todos os partidos concordaram.

Por Lusa | 18:45

O PSD pediu hoje a suspensão dos trabalhos da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, devido à situação interna dos sociais-democratas, que estão em transição de liderança.



"Em nome dos deputados do PSD, queria pedir ao presidente e à comissão a anuência para uma suspensão dos trabalhos da comissão tendo em vista a situação interna do PSD", afirmou o deputado social-democrata Luís Marques Guedes, recebendo a concordância dos restantes grupos parlamentares.



Marques Guedes expôs a necessidade de haver diálogo do grupo parlamentar do PSD com a futura direção do partido. O PSD elegeu Rui Rio como presidente em eleições diretas no dia 13 de janeiro, realizando-se o Congresso do partido entre 16 e 18 de fevereiro.



A pausa nos trabalhos da comissão, que foi criada em 2016 e tem vindo a ser sucessivamente prolongada, permitira "uma reflexão maior" que beneficiaria "a busca de entendimentos alargados", sustentou o deputado do PSD.



PS, BE, PCP e CDS-PP concordaram com a suspensão dos trabalhos, tendo o presidente da comissão, Fernando Negrão (PSD), afirmando que conversará com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para explicar as razões da interrupção dos trabalhos e consequente necessidade de prorrogar o prazo.



A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas trabalha desde abril de 2016 em alterações a diversos diplomas, entre os quais a lei de controlo público de riqueza dos titulares de cargos políticos, lei dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e o estatuto do deputado.



Na semana passada, o PS apresentou um pacote legislativo que inclui a regulação da atividade de lóbi, mudanças no registo de interesses e um Código de Conduta que limita a 150 euros o valor de ofertas aos deputados, que já gerou críticas públicas de alguns deputados socialistas.