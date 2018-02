Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana diz que "esperava um bom bocado pior" no resultado ao Conselho Nacional

Candidato derrotado mostrou-se este domingo "bastante contente".

Por Lusa | 13:29

Pedro Santana Lopes, candidato derrotado à liderança do PSD, mostrou-se este domingo "bastante contente" com os resultados da lista conjunta com Rui Rio ao Conselho Nacional, confessando que "com a insatisfação que havia esperava um bom bocado pior".



"No que respeita à votação para a lista do Conselho Nacional, confesso-lhe que sendo o melhor resultado de listas para o Conselho Nacional desde que eu pude conferir, com listas conjuntas ou sem listas conjuntas, confesso que estou bastante contente. Com a insatisfação que havia esperava um bom bocado pior", disse aos jornalistas junto ao palco do 37. º Congresso Nacional, momentos antes do encerramento da reunião magna do partido.



Com oito listas aquele órgão nacional, Pedro Santana Lopes admitiu que o resultado "foi bastante melhor do que eu esperava", recordando que "nunca nenhuma lista oficial teve a maioria".



A Comissão Política Nacional do novo presidente do PSD, Rui Rio, foi hoje eleita com 64,7% dos votos, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.



Segundo as mesmas fontes, a lista de Rui Rio foi eleita com 476 votos favoráveis, 190 brancos e 69 nulos. Registaram-se 735 votantes.