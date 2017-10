Conheça os novos secretários de Estado do Governo de António Costa

Novos rostos na Administração Interna, Proteção Civil, Igualdade e Autarquias.

Maria Isabel Solnado Porto Oneto é a nova secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, José Artur Tavares Neves assume a pasta da Proteção Civil; Carlos Miguel fica com a pasta das Autarquias Locais Rosa Lopes Monteiro tem a Cidadania e Igualdade.

Dos quatro, Apenas Carlos Miguel já estava em funções, com a mesma pasta do poder local. Rosa Lopes Monteiro vai substituir Catarina Marcelino como secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

Estes dois secretários de Estado vão estar sob tutela do novo ministro-Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, e tomarão posse no sábado de manhã, pelas 09h30, no Palácio de Belém, juntamente com os novos ministros.



O ministro Eduardo Cabrita altera a equipa da Administração Interna com as entradas de Maria Isabel Oneto e José Artur.



Os nomes fora confirmados no site da Presidência da República. Ministros e secretários de Estado tomam posse este sábado, pelas 9h30.





Novos Secretários de Estado O Presidente da República aceitou as propostas do Primeiro-Ministro, de nomeação dos seguintes Secretários de Estado: - Doutora Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade;

- Mestre Maria Isabel Solnado Porto Oneto, Secretária Estado Adjunta e da Administração Interna;

- Eng. José Artur Tavares Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil;

- Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, Secretário de Estado das Autarquias Locais. O Chefe de Estado tinha aceitado na passada quarta-feira as propostas do Primeiro-Ministro, de exoneração, a seu pedido, da Ministra da Administração Interna, Prof. Doutora Maria Constança Urbano de Sousa e de nomeação do Dr. Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita para o cargo de Ministro da Administração Interna e do Dr. Pedro Siza Vieira para o cargo de Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro. O Presidente da República dará posse aos novos Ministros e Secretários de Estado amanhã, sábado, 21 de outubro, pelas 9h30, no Palácio de Belém.

