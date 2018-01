Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselho de Ministros aprova nomes para nova direção do INE

Governo procedeu às nomeações de "Francisco Gonçalves de Lima, Carlos Manuel Matias Coimbra e Maria João Tavares Zilhão".

Por Lusa | 15:47

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira os nomes dos novos membros do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística (INE), organismo que passa a ser presidido por Francisco de Lima.



Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo procedeu às nomeações de "Francisco Gonçalves de Lima, Carlos Manuel Matias Coimbra e Maria João Tavares Zilhão, respetivamente, para os cargos de presidente e vogais" do INE.



O novo presidente escolhido pelo Governo vai substituir Alda Carvalho que estava à frente do INE há 12 anos e cujo mandato terminou em 31 de dezembro, à beira de completar 70 anos, o limite de idade para exercer funções públicas, explicou fonte da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) à Lusa na semana passada.



Na altura, a PCM adiantou que o novo Conselho Diretivo iniciará funções quando for obtido o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CRESAP) "e quando estiverem concluídas as demais formalidades legais necessárias".



Após a saída de Alda Carvalho, a gestão do instituto está a ser assegurada pelos restantes membros atuais do Conselho Diretivo até à nomeação dos novos responsáveis.