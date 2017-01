Corpo diplomático homenageia Soares e enaltece "sucessos" de Portugal

Na sua mensagem, o Núncio Apostólico saudou os "sucessos" de Portugal em 2016, a começar pela eleição de Marcelo Rebelo de Sousa que, "com o seu carisma e calor humano aproximou a figura do Chefe do Estado dos cidadãos e instaurou uma nova forma de democracia participativa".A eleição de António Guterres como secretário-geral da ONU, que Rino Passignato espera "unida e revitalizada", a vitória da seleção nacional de futebol no campeonato da Europa, no verão passado, e a consagração de Cristiano Ronaldo como o "melhor jogador do mundo", foram os outros "sucessos" destacados pelo representante do Vaticano.Para o representante do corpo diplomático, os dados recentes da economia e as medidas do Orçamento do Estado para 2017 permitem acreditar na "estabilidade do país" e "olhar com serenidade para o futuro"."Como foi observado", notou, referindo o jornal Público, "a aliança entre o simbolismo de vossa excelência e o `pragmatismo otimista´ do primeiro-ministro António Costa chegou a sossegar a arena política, aproximando as partes e favorecendo a paz social".