Corte nas pensões aquece debate com PSD e CDS-PP

Governo recorda corte de 600 milhões do anterior Executivo.

Por Diana Ramos | 01:30

O segundo dia de debate do Orçamento do Estado na generalidade tornou-se num lavar de roupa suja entre Governo, PSD e CDS. O mote da conversa foram as pensões, com o ministro Vieira da Silva a recordar a proposta inscrita pelo anterior Executivo no programa de estabilidade enviado a Bruxelas e que previa uma poupança com pensões de 600 milhões de euros.



"Ainda há pouco mais de dois anos, a direita em coro defendia que a Segurança Social necessitava de um corte das pensões em pagamento de 400 milhões e de mais umas receitas para atingir os 600 milhões", disse Vieira da Silva. A declaração agitou as bancadas da direita, com o líder parlamentar Hugo Soares a pedir a palavra para exigir ao ministro que lê-se no documento em causa uma referência explícita a cortes das pensões em pagamento. E enquanto o ministro falava, o deputado apelidava o governante de "mentiroso", gritando a partir da bancada.



Vieira da Silva foi mais longe e acusou a ex-ministra das Finanças do PSD Maria Luís Albuquerque de "ignorância" por ter dito na véspera que o facto de o Governo consignar uma parte do IRC ao Fundo de Estabilização da Segurança Social era o mesmo que uma transferência do Orçamento para o sistema de pensões.



O CDS também não gostou das críticas – até porque a deputada Cecília Meireles foi diretamente referida por Vieira da Silva com tendo apoiado publicamente o corte de 600 milhões – e acusou o ministro de "desonestidade".



Pior foi quando o bloquista José Soeiro se referiu ao "momento de degradante excitação do PSD pós-almoço e de tentativa do CDS em sair da fotografia". Uma frase que mereceu o reparo da mesa da Assembleia da República. O Orçamento foi aprovado na generalidade com os votos do PS, PCP, BE e Os Verdes, a abstenção do PAN e os votos contra de PSD e CDS. À saída do hemiciclo, António Costa garantiu que o Governo vai agora "trabalhar para a especialidade".



Orçamento de 2018 tem 1156 milhões de euros cativos

O ministro das Finanças revelou no Parlamento que o Orçamento do Estado para o próximo ano tem 1156 milhões de euros cativos, um valor que o governante garantiu ser mais baixo do que o de 2017.



Mário Centeno garantiu ainda que haverá "mais transparência" nas cativações e que a Direção-Geral do Orçamento fará uma divulgação mensal desse montante. O Bloco quer garantir que mais entidades ligadas ao Serviço Nacional de Saúde fiquem isentas de cativações.